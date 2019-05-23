В РЖД рассказали, как изменится интерьер "Сапсана"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров рассказал, как изменится интерьер поездов "Сапсан".

Так, сиденья станут шоколадно-бежевого цвета, также будут установлены дополнительные розетки и USB-разъемы в вагонах экономкласса. Нововведения затронут и освещение в поездах, в частности, добавится функция регулировки режимов освещения.

"Будут заменены кресла в бизнес-классе, прежде всего акцент на улучшение эргономических качеств, повышение технологичности кресел, то есть повышение удобства в поездке", — добавил Петров.

По его словам, в бизнес-классе "Сапсана" также планируют создать две переговорные зоны, а в центре десятого вагона организуют игровое пространство для детей.

© Фото : предоставлено РЖД Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" 1 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД © Фото : предоставлено РЖД Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" 2 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД © Фото : предоставлено РЖД Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" 3 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД © Фото : предоставлено РЖД Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" 4 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД © Фото : предоставлено РЖД Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" 5 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД 1 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД 2 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД 3 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД 4 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД 5 из 5 Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан" © Фото : предоставлено РЖД

Презентация нового интерьера "Сапсана" состоится 17 декабря — в десятилетнюю годовщину с момента запуска поезда.

В распоряжении РИА есть фотографии концепта нового интерьера, предоставленные РЖД. На снимках можно увидеть все изменения в цветовой гамме и функционале, о которых рассказал Антон Петров.