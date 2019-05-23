В Ботсване отменили запрет охоты на слонов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство Ботсваны приняло решение снять запрет охоты на слонов, сообщает министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма.

"Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма хотело бы проинформировать общественность о том, что после всесторонних консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство Ботсваны приняло решение отменить приостановление охоты", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что решение было принято с учетом выводов созданного в 2018 году особого подкомитета, рассматривающего вопросы, связанные с запретом на охоту.

Ведомство отметило рост "числа конфликтов между людьми и слонами", а также влияние животных на "средства к существованию" местных жителей.

Министерство подчеркивает, что намерено "работать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы возобновление охоты было осуществлено упорядоченным образом и с соблюдением этических норм, а также в соответствии с законом об охране дикой природы и национальных парков".