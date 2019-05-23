Власти Екатеринбурга хотят построить храм Святой Екатерины к юбилею города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Возведение храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может потребовать до 2-2,5 лет, конструктив здания будет готов к 300-летию города, которое празднуется в 2023 году, считает мэр города Александр Высокинский.

"Технологические сроки строительства таких зданий… Когда мы говорим о технологически сложном здании, говорим о сводах…, это 2-2,5 года. Далее нужно сделать внутреннее убранство, мозаики, роспись. Храмы расписываются десятилетиями. Конструктив мы успеем (к 300-летию города), чтобы он уже с точки зрения городских видов начал работать…", - сказал Высокинский журналистам после встречи с городской общественностью, поддерживающей идею строительства храма Святой Екатерины.

Он пояснил, что доделка и доработка храма будет вестись долго.

В 2023 году Екатеринбург отметит 300-летие. По данным департамента информполитики Свердловской области, более 240 миллиардов рублей направят на подготовку к этому событию.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.