Власти Екатеринбурга хотят построить храм Святой Екатерины к юбилею города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Возведение храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может потребовать до 2-2,5 лет, конструктив здания будет готов к 300-летию города, которое празднуется в 2023 году, считает мэр города Александр Высокинский.
"Технологические сроки строительства таких зданий… Когда мы говорим о технологически сложном здании, говорим о сводах…, это 2-2,5 года. Далее нужно сделать внутреннее убранство, мозаики, роспись. Храмы расписываются десятилетиями. Конструктив мы успеем (к 300-летию города), чтобы он уже с точки зрения городских видов начал работать…", - сказал Высокинский журналистам после встречи с городской общественностью, поддерживающей идею строительства храма Святой Екатерины.
Он пояснил, что доделка и доработка храма будет вестись долго.
В 2023 году Екатеринбург отметит 300-летие. По данным департамента информполитики Свердловской области, более 240 миллиардов рублей направят на подготовку к этому событию.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма.