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РИА Новости

КС пояснил, когда подростков могут судить присяжные

23 мая, 13:54
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на заседании по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией в Конституционном суде РФ в Санкт-Петербурге. 6 декабря 2018
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на заседании по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией в Конституционном суде РФ в Санкт-Петербурге. 6 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, допускающую рассмотрение судом присяжных дел, где несовершеннолетние входят в число обвиняемых, следует из материалов суда.
КС в четверг опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности пункта 21 части второй статьи 30 УПК РФ в связи с запросом Ленинградского областного суда.
Ленинградский облсуд поставил перед КС вопрос о конституционности статьи УПК, блокирующей совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними. Согласно нормам УПК, на суд присяжных имеют право обвиняемые в серьезных преступлениях, в том числе и в причинении тяжкого вреда здоровью, за исключением несовершеннолетних. При этом другая статья того же кодекса разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом. Такая ситуация и возникла в Ленинградском областном суде, который получил от группы несовершеннолетних жалобу на решение городского суда, назначившего дело к слушанию судом присяжных по ходатайству единственного совершеннолетнего из четырех обвиняемых.
"По мнению Ленинградского областного суда, данная норма, исключая возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, находится в коллизии с частью второй статьи 325 УПК,.. закрепляющей обязательность рассмотрения уголовного дела с применением этой формы судопроизводства в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявил ходатайство о рассмотрении дела таким судом, даже при наличии возражений со стороны остальных подсудимых, когда невозможно выделить дело в их отношении в отдельное производство", - отмечается в материалах КС РФ.
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Основываясь на ранее принятых правовых решениях, КС указал, что лишение подростков права на суд присяжных не является дискриминационным в тех случаях, когда преступление было совершенно не в соучастии, а единолично. Соответственно, по оценке КС РФ, в уголовном деле "отсутствует необходимость изыскания конституционных ценностей", которая возникла бы, если бы другой несовершеннолетний обвиняемый по тому же делу настаивал на его рассмотрении судом с участием присяжных заседателей.
При этом, как отметил КС, рассмотрение судом присяжных дел в отношении несовершеннолетних не является принципиально недопустимым в конституционно-правовом аспекте. Согласно разъяснениям Конституционного суда, норма УПК о праве на рассмотрении дела судом присяжных выступает как специальная по отношению к общим положениям кодекса о персональной подсудности дел несовершеннолетних обвиняемых. Несмотря на приоритет специальной нормы над общей, это не отменяет повышенные гарантии защиты прав подростков в ходе процесса.
"Таким образом, пункт 21 части второй статьи 30 УПК РФ... не противоречит конституции... поскольку предполагает рассмотрение судом с участием присяжных заседателей уголовного дела в отношении совершеннолетнего подсудимого, заявившего ходатайство о рассмотрении дела таким судом, и лиц, совместно с ним участвовавших в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, в случае, когда выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетних признано судом невозможным, как препятствующее всесторонности и объективности разрешения дела", - заключил Конституционный суд.
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