Госдума установила нулевой НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами территории московского авиационного узла.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Обнуление НДС позволяет решить сразу несколько задач: сделать доступными перелеты между городами, укрепить региональные авиакомпании, сформировать спрос на новых специалистов и закупать новые самолеты, в том числе, такие как МС-21, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первое время из-за этого произойдет некоторое сокращение доходов бюджета, но правительство рассчитывает, что в перспективе эффект будет положительный, прежде всего, за счет роста всех сегментов, которые связаны с этим сектором авиаперевозок, отмечал он. А вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что обнуление НДС для внутренних региональных авиаперевозок окажет допподдержку отрасли в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

При рассмотрении документа в первом чтении замглавы Минфина Илья Трунин говорил, что изменения направлены на развитие пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах. И поскольку для авиакомпаний осуществление таких авиаперевозок будет обходиться дешевле с точки зрения затрат на совершение подобных рейсов, это, по его словам, будет служить увеличению необходимых средств и повышению стимулов для развития авиационной и аэропортовой инфраструктуры в региональных аэропортах.