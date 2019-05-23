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РИА Новости

Глава ЦИК Украины прокомментировала идею изменить избирательную систему

23 мая, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что избирательную систему в стране нельзя менять за два месяца до выборов, поскольку это нарушает избирательные права граждан.
Рада в среду отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о выборах в парламент, которым предлагалось изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.
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"За два месяца до дня голосования изменять избирательную систему невозможно. Мы нарушаем избирательные права граждан, которые, в соответствии с существующим законом, готовятся к участию в выборах", - заявила Слипачук на брифинге в четверг, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг. Депутаты Рады начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.
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