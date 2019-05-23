Глава ЦИК Украины прокомментировала идею изменить избирательную систему

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что избирательную систему в стране нельзя менять за два месяца до выборов, поскольку это нарушает избирательные права граждан.

Рада в среду отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о выборах в парламент, которым предлагалось изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг. Депутаты Рады начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.