Глава ЦИК Украины прокомментировала идею изменить избирательную систему

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что избирательную систему в стране нельзя менять за два месяца до выборов, поскольку это нарушает избирательные права граждан.
Рада в среду отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о выборах в парламент, которым предлагалось изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.
"За два месяца до дня голосования изменять избирательную систему невозможно. Мы нарушаем избирательные права граждан, которые, в соответствии с существующим законом, готовятся к участию в выборах", - заявила Слипачук на брифинге в четверг, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг. Депутаты Рады начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.