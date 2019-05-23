Ярославский театр Волкова получит статус особо ценного объекта

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ, что улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

"Владимир Путин поддержал наше предложение присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации", - написал губернатор.

Он отметил, что работники театра неоднократно поднимали вопрос материально-технического обеспечения, заявляя, что "театр финансируется по остаточному принципу".

"По мнению театрального сообщества, именно материальные проблемы во многом подтолкнули часть коллектива нашего ярославского театра к объединению с петербургским", - написал Миронов.

"У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. А новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы", - подчеркнул глава региона.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.