В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили диверсии

ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Группа украинских силовиков, задержанная ополченцами, планировала ряд диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что задержали группу украинских диверсантов. При них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР.

"В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми диверсантов. В настоящий момент диверсанты дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ", - сказал Безсонов.

По его словам, "инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего операцией объединенных сил Александра Сырского".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.