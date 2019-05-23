Госдума ужесточила наказание за искажение данных о ситуации в лесах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон об усилении административной ответственности за сокрытие или предоставление недостоверных сведений о санитарном состоянии лесов, разработанный, в том числе, с целью предотвратить вырубки здоровых деревьев под видом якобы зараженных.

Документ предусматривает за такие правонарушения штрафы для должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей. А если эти нарушения касаются защитных лесов, особо защитных участков лесов и лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей.

Закон направлен на повышение санитарной безопасности в лесах, в том числе в части ликвидации очагов вредных организмов. Существующее на данный момент административное наказание за сокрытие или искажение экологической информации, в частности сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, не соответствует степени общественной опасности соответствующих деяний, поясняло ранее правительство РФ.

Высокая степень общественной опасности данного правонарушения обусловлена тем, что на основании результатов лесопатологических обследований могут осуществляться рубки лесных насаждений. Ориентировочный ущерб от проведения незаконной рубки лесных насаждений кабмин оценивает в 840 миллионов рублей.