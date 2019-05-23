Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах в телефонном разговоре

Индия и Россия: первым делом – русские танки, ну а Вашингтон потом Партнеры России по военно-техническому сотрудничеству, конечно, слышат окрики из-за океана и знают, какими бедами будет грозить им Вашингтон. Но предпочитают все же работать с Москвой, демонстрируя всему миру, насколько важна для них Россия.