Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах в телефонном разговоре

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьера Индии Нарендру Моди с победой его партии на парламентских выборах, в ходе беседы лидеры подтвердили готовность к сотрудничеству и продолжению контактов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди в связи с убедительной победой его партии "Бхаратия джаната парти" на всеобщих парламентских выборах в Индии", - говорится в сообщении.
10 апреля, 14:18Индия и Россия: первым делом – русские танки, ну а Вашингтон потомПартнеры России по военно-техническому сотрудничеству, конечно, слышат окрики из-за океана и знают, какими бедами будет грозить им Вашингтон. Но предпочитают все же работать с Москвой, демонстрируя всему миру, насколько важна для них Россия.
В Кремле отметили, что в ходе беседы лидеров "подтверждена обоюдная готовность всемерно способствовать дальнейшему укреплению отношений дружбы между народами России и Индии, развитию особо привилегированного двустороннего стратегического партнерства, осуществлять и впредь тесную координацию на международной арене".
Кроме того, в ходе разговора стороны условились о продолжении личных контактов.