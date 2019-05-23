В Подмосковье могут появиться проездные на электрички для школьников

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья планирует создать проездные на железнодорожный транспорт для школьников Московской области, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"Если речь о ж/д, то там действительно абонементов для проезда школьников нет. МТДИ прорабатывает вопрос о запуске таких абонементов на железнодорожном транспорте", - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в автобусах Подмосковья для школьников действует карта "Стрелка учащегося", благодаря которой первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50 процентов от тарифа по карте "Стрелка", а с 36-ой поездки скидка составляет 99 процентов. Таким образом, стоимость при оплате проезда единой транспортной картой учащегося может составить 34 копейки.