На Москву надвигаются град, гроза и сильный ветер

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Град с грозой и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В период с 14.00 до 21.00 23 мая в Москве, начиная с ЗелАО, с дальнейшим распространением на всю территорию города ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.