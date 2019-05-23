Россияне не пострадали во время беспорядков в столице Индонезии

БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Никаких обращений от российских граждан в связи с беспорядками в Джакарте в посольство РФ в Индонезии не поступало, сообщили РИА Новости в четверг в российской дипмиссии.

"Никаких обращений от российских граждан, находящихся сейчас в Индонезии, в связи с беспорядками в Джакарте 21-22 мая не поступало ни на дежурный телефон посольства, ни в консульский отдел дипмиссии", - сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Беспорядки начались в столице Индонезии во вторник после объявления окончательных результатов всеобщих выборов, прошедших в стране 17 апреля. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с результатами голосования, утверждая о многочисленных нарушениях в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок.

Избирком объявил во вторник, что Виодо набрал 55,5% голосов всех граждан, принявших участие в голосовании, а Субианто – 45,5%. По мнению оппозиции, большинство голосов набрал Субианто, но в результате допущенных нарушений это количество, якобы, сильно уменьшилось. Столкновения оппозиционеров с полицией и сторонниками Видодо начались именно в ходе оппозиционных демонстраций протеста. По последним данным в беспорядках погибли от ножевых и огнестрельных ранений 6 человек, травмы и ранения различной степени тяжести получили еще около 300 человек.