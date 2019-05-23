В Ярославле неизвестные разбили памятную табличку Немцову

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Неизвестные разбили памятную табличку Борису Немцову, установленную на доме в Ярославле, где политик жил во время своей работы депутатом областной думы; полиция начала проверку.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

"Сегодня ночью… неизвестные уничтожили памятную табличку Борису Немцову в Ярославле. Разбивая фасады домов в центре города, подонки полностью уверены в собственной безнаказанности", - написал депутат ярославской облдумы Василий Цепенда на своей странице в Facebook.

Цепенда рассказал РИА Новости, что инициатором установки таблички на доме по улице Трефолева, где жил Немцов во время своей работы депутатом облдумы, были его соратники. Памятный знак был установлен в феврале этого года.

"Табличка была сделана из розового мрамора – из такого же, из какого сделан мост, на котором был убит Немцов. Такого мрамора мы не нашли в Ярославле, нам его привозили под заказ", - рассказал депутат.

В полиции сообщили РИА Новости, что в курсе случившегося. "Проводится проверка", - заявила начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.