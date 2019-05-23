ООН назначила координатора по реагированию на Эболу в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН назначила координатора по чрезвычайному реагированию на лихорадку Эбола в Демократической Республике Конго в рамках укрепления усилий по борьбе с этим смертельным заболеванием, говорится в заявлении, распространенном в четверг Всемирной организацией здравоохранения.

Координатором ООН назначен Дэвид Грисли, занимающий пост заместителя спецпроедставителя генсека ООН в Миссии ООН в ДР Конго.

"Он будет наблюдать за координацией международной поддержки борьбы с Эболой и работать для обеспечения необходимой обстановки, в особенности в области безопасности и политики, для того, чтобы противостояние болезни было наиболее эффективным", - говорится в документе.

Как отмечается, Грисли будет работать в тесном сотрудничестве с ВОЗ, которая продолжит руководить вакцинацией и технической поддержкой действий правительства ДР Конго по борьбе с эпидемией.