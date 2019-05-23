"Ростех" разработал первый суперкомпьютер на микропроцессорах "Эльбрус-8С"

ИННОПОЛИС (Татарстан), 23 мая - РИА Новости. Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах "Эльбрус-8С" разработан в РФ, сообщил журналистам гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов в рамках конференции ЦИПР-2019.

Разработчиками выступили ИНЭУМ им. И.С.Брука, входящий в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех", совместно с группой компаний РСК.

По словам Кабанова, суперкомпьютер предназначен для организации высокопроизводительных вычислений, обработки "больших данных" и решения задач, требующих максимального уровня информационной безопасности. Кроме того, его можно применять для выполнения сложных математических расчетов и моделирования нейронных сетей, которые являются основой технологий искусственного интеллекта.

Как рассказал Кабанов, отличительным свойством разработанного суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества. В конструкции применены система мониторинга и авторские алгоритмы управления электропитанием, повышающие энергоэффективность и отказоустойчивость. Подсистема электропитания обеспечивает возможность эксплуатации в сложных условиях с расширенным диапазоном напряжений и повышенным уровнем помех.

Пиковая производительность серверной стойки составляет до 75 терафлопс (75 триллионов операций с плавающей запятой за одну секунду), при этом итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена - стойки можно объединить в единый вычислительный кластер.

Среди основных отличий ИТ-систем концерна его глава назвал также высокий уровень информационной безопасности. "Эльбрусы" гарантированно не содержат "закладок", позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию. Это позволяет использовать суперкомпьютер в чувствительных сферах, связанных с обработкой конфиденциальной информации", - указал Кабанов.