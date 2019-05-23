Объединение ОСАГО и каско потребует изменений в законах, заявили в ЦБ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объединение ОСАГО и каско потребует значительных изменений в существующем законодательстве, в любом случае рассматривать глобальные изменения в институте "автогражданки" стоит уже после завершения идущей тарифной реформы, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина.

"Объединение этих двух продуктов в единый продукт потребует достаточно существенного изменения в принципе нашего законодательства, хотя бы потому, что разные предметы регулирования, разные объекты страхования - ответственность, когда страховая платит за то, что ты чье-то имущество повредил, другое дело каско, когда твое имущество повреждено, в том числе, и по твоей вине, возможно, и страховая тебе платит за это", - сказала Никитина на полях конференции "Рубеж 2019".

Она добавила, что возникает также проблема из-за обязательности ОСАГО - стоит ли делать обязательным объединенный продукт, который включает в себя страхование имущества. По ее словам, проведенные исследования показывают, что обязательство страховать собственное имущество противоречит основам конституционного порядка России.

"Мы полагаем, что такие глобальные перемены института ОСАГО, в первую очередь - можно к ним вернуться, еще раз их более серьезно рассмотреть, когда пройдет реформа, связанная с индивидуализацией тарифа", - сказала Никитина. Она сообщила, что ЦБ направил письмо со своей официальной позицией по этому вопросу в Минфин.

С другой стороны, комбинированное страхование, когда по факту заключаются два договора ОСАГО и каско (одновременно или по отдельности), можно делать уже сейчас, отметила Никитина. В международной практике, как и в российской, такой опыт есть, более того, эта практика вполне распространенная, особенно в личном страховании, отметила она.