Дожди с грозами и град продлятся в Москве до вечера

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и град обрушатся на Москву с 15.00 и продлятся до 20.00, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Зона холодного фронта уже приблизилась к московской области, уже на севере области процесс начался, и станция "Дмитров" уже в 12.00 отметила град. Мы ждем, что к 14.00 эта зона приблизится к границам Москвы, и у нас пройдут дожди, не исключены грозы и местами град", - сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что на территории Москвы может выпасть от 3 до 8 миллиметров осадков, а при грозе возможны шквалистые усиления ветра, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Но, по словам Поздняковой, к вечеру дожди прекратятся.