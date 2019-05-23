Россия предложила создать партнерство для сохранения в Арктике зоны мира

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга, за формирование - в том числе и в рамках Арктического совета - международного партнерства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности", - заявил он.
Дипломат, комментируя заявления чиновников США, подчеркнул, что "Россия проводит в регионе открытую последовательную, основанную на нормах международного права политику, предполагающую широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, открытую, в том числе, и для участия США".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен "российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем". Он также заявил о "незаконности" требований Москвы по порядку прохождения Северного морского пути судами других стран, назвав их "частью общего агрессивного поведения России в Арктике".
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в среду, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике, когда будут введены в строй новые американские ледоколы. По его словам, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения". Береговая охрана США, по его словам, поможет Вашингтону дать отпор растущему влиянию России в Арктике и оказать сопротивление незаконным притязания Китая на статус околоарктической страны.