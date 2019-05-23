В Москве 5 июня откроется выставка художников Фешина и Бенькова

Работы Павла Бенькова и Николая Фешина – талантливых русских художников и друзей, чью жизнь на два этапа разделила эмиграция – будут представлены вместе спустя более чем 90 лет. Ученик Ильи Репина Фешин эмигрировал в США в 1923 году, а Беньков, оставшийся на родине, переехал из родной Казани в Узбекистан и поселился в Самарканде.