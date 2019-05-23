Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.

В блоге под названием "Человек-пельмень" Гурьев заявил, что ведущий оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге, и предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно".

Соловьев счел "вызов" провокацией. По его словам, заявление Гурьева обусловлено желанием прославиться.

"Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-чебурек?" — сказал он в комментарии порталу "Взгляд"

Телеведущий добавил, что на Западе тех, кто хочет стать известным за чужой счет, ставят на учет и дают им предписание не приближаться к публичным людям.

"Если он Человек-пельмень, то пусть он обратится к Николаю Валуеву, тот, наверное, любит пельмешки. Есть и потрясающий специалист в ресторанном бизнесе Аркадий Новиков, ему, наверное, тоже будет интересно общение", — заключил Соловьев.