Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

"Так называемый ненефтегазовый дефицит опустился (в 2018 году - ред.) до рекордно низких шести с небольшим процентов от объема ВВП. Я напомню: на протяжении ряда лет он все время колебался в районе 10%, в позапрошлом году снизился где-то грубо на два процента - до восьми процентов. Это говорит о том, что наши усилия по снижению зависимости от нефти и газа нашей бюджетной политики дают определенный результат и стабильность бюджета растет", - сказал Медведев.