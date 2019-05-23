Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Усилия правительства РФ по снижению зависимости от нефти и газа дают результат - стабильность российского бюджета растет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.
"Так называемый ненефтегазовый дефицит опустился (в 2018 году - ред.) до рекордно низких шести с небольшим процентов от объема ВВП. Я напомню: на протяжении ряда лет он все время колебался в районе 10%, в позапрошлом году снизился где-то грубо на два процента - до восьми процентов. Это говорит о том, что наши усилия по снижению зависимости от нефти и газа нашей бюджетной политики дают определенный результат и стабильность бюджета растет", - сказал Медведев.
Правительство на заседании в четверг рассматривает исполнение федерального бюджета в прошлом году и поправки в бюджет на 2019 год.