В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен "российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем". Он также заявил о "незаконности" требований Москвы по порядку прохождения Северного морского пути судами других стран, назвав их "частью общего агрессивного поведения России в Арктике".

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в среду, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике, когда будут введены в строй новые американские ледоколы. По его словам, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения". Береговая охрана США, по его словам, поможет Вашингтону дать отпор растущему влиянию России в Арктике и оказать сопротивление незаконным притязаниям Китая на статус околоарктической страны.