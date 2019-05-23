ЦИК Украины готов к проведению досрочных выборов в Раду

"ЦИК уверяет, что он готов и способен совершать установленные законом функции относительно проведения внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года", - сказала Слипачук на брифинге.

По ее словам, согласно украинскому законодательству, избирательный процесс на Украине стартует на следующий день после опубликования указа президента о досрочных выборах, то есть с 24 мая.