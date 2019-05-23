ЕС призвал как можно скорее реформировать СБУ, ограничив ее функции

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом и защитой государственной тайны, заявила заместитель главы представительства ЕС на Украине Анника Вайдеманн.
"СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности", - приводит слова Вайдеманн издание ZN.ua. Она полагает, что "функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны".
По ее словам, отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы, по ее мнению, необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.
"Если CБУ хочет усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны", - заявила она.
Кроме того, она выразила надежду, что новый президент Владимир Зеленский и будущий состав Верховной рады продолжат реформу правоохранительного сектора.