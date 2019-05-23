ЕС призвал как можно скорее реформировать СБУ, ограничив ее функции

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом и защитой государственной тайны, заявила заместитель главы представительства ЕС на Украине Анника Вайдеманн.

По ее словам, отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы, по ее мнению, необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.