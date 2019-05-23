В "Восток Финского залива" отправляется комплексная научная экспедиция

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Комплексная научно-поисковая экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего" стартует сегодня на необитаемый остров Большой Тютерс заповедника "Восток Финского залива" (входит в ФГБУ "Нижне-Свирский государственный природный заповедник"). Об этом сообщил представитель экспедиции, главный аналитик Росзаповедцентра (АНО "Экспоцентр "Заповедники России") Александр Соколов.

"Среди главных задач экспедиции – построение цифровой модели острова Большой Тютерс, зонирование природных зон острова, картирование районов обитания и произрастания охраняемых объектов животного мира и растительности, а также природоохранные и просветительские мероприятия с привлечением волонтеров санкт-петербургской морской инженерной компании "Фертоинг" и экологических активистов города Кронштадт", – сказал он.

"Экспедиция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и проекта "Гогланд" Русского географического общества", – добавил представитель экспедиции.

Помимо научных и инженерных работ на острове Большой Тютерс участникам экспедиции совместно с волонтерами предстоит выявить объекты техногенного воздействия на природу заповедника и очистить территорию острова от мусора. В рамках экспедиции также запланированы исторические поисковые работы, направленные на сохранение на территории заповедника памяти о героях Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении острова от немецких захватчиков.

Первая группа морских инженеров и волонтеров уже высадилась на остров и приступила к экологическому мониторингу местности и обустройству базового лагеря. Основной состав экспедиции выедет к острову Большой Тютерс из Санкт-Петербурга 23 мая на аварийно-спасательном судне ФГБУ "Морспасслужба России" "Спасатель Карев".

Справочно

Заповедник "Восток Финского залива" создан постановлением правительства России 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и мест обитания серого тюленя и кольчатой нерпы.