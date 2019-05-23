Медведев заявил, что по показателям исполнения госпрограмм есть недочеты

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что по ряду показателей исполнения госпрограмм есть недочеты, этим нужно будет заниматься в текущем году.

На заседании правительства премьер отметил, что в 2018 году действовали 40 государственных программ, объем финансирования которых из федерального бюджета составил почти 9 триллионов рублей, и по итогам года эта сумма была израсходована практически полностью - 96%.

"В целом качество исполнения государственных программ повысилось, более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты - 78% почти. Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, еще 15 - выше среднего уровня, по остальным - хуже, страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты", - сказал Медведев.