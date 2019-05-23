Пожарные никого не спасали из "Зимней вишни", заявила пострадавшая

КЕМЕРОВО, 23 мая - РИА Новости. Пожарные никого не спасали из горящей "Зимней вишни", заявила на суде потерпевшая, мать погибшей Елены Востриковой и троих внуков Ольга Тиханкина.
"Мы созванивались с дочкой 25 марта, она сказала, что пойдут с детьми в "Зимнюю вишню" на мультик. Мы договорились созвониться вечером, но дочка позвонила часа в четыре и кричала в трубку, что в кинотеатре пожар. Я бывший работник МЧС, сказала ей брать детей и бежать, через минуту набрала дочку, она ответила, что выйти не могут, потому что заперты двери", - сообщила Тиханкина в Заводском районном суде, где продолжается рассмотрение дела.
"Мой муж спросил у одного из пожарных о том, где находятся спасённые, он ответил, что никто никого не спасал", - добавила мать Востриковой.
Она попросила самого строгого наказания для виновных. "Я жалею, что отменили смертную казнь", - заметила Тиханкина.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.