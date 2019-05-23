Пожарные никого не спасали из "Зимней вишни", заявила пострадавшая

"Мы созванивались с дочкой 25 марта, она сказала, что пойдут с детьми в "Зимнюю вишню" на мультик. Мы договорились созвониться вечером, но дочка позвонила часа в четыре и кричала в трубку, что в кинотеатре пожар. Я бывший работник МЧС, сказала ей брать детей и бежать, через минуту набрала дочку, она ответила, что выйти не могут, потому что заперты двери", - сообщила Тиханкина в Заводском районном суде, где продолжается рассмотрение дела.