Подмосковные школьники представят свои изобретения в технопарке в Мытищах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Технологический парк образовательных и развивающих технологий откроется 25 мая в Российском университете кооперации в Мытищах в рамках первого этапа программы "Наука Подмосковья", говорится в пресс-релизе министерства образования области.

"Это прекрасное мероприятие для обучения, общения и обмена опытом между школьниками, молодыми инженерами, организациями дополнительного образования, ведущими технологическими компаниями и детскими технопарками. В рамках технологических дней юные инженеры-исследователи смогут получить конкретные навыки работы с современными обучающими конструкторами, а их педагоги - освоить методики работы со школьниками с использованием этих образовательных технологий", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Ольгу Забралову.