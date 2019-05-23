Доход калининградского губернатора в 2018 году вырос на 750 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Доход калининградского губернатора Антона Алиханова в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 750 тысяч рублей и составил 3,5 миллиона рублей. Данные о доходах, расходах и имуществе главы региона и членов регионального кабмина опубликованы на официальном сайте правительства Калининградской области.

Согласно данным декларации, с 1 января по 31 декабря 2018 года Алиханов заработал 3 577 766,79 рублей, в том числе от использования недвижимого имущества и продажи транспортного средства. В собственности калининградского губернатора квартира площадью 57 квадратных метров, у него есть также доля в квартире площадью 85 "квадратов" и совместная с супругой стометровая квартира. Такие же данные были опубликованы в декларации за 2017 год.

Как следует из документа, как и в предыдущем году, в 2018-м в пользовании главы самого западного российского региона находятся две квартиры – 80 и 248 квадратных метров - и гараж. Вместо кроссовера Mitsubishi Outlander, задекларированного в 2017 году, в документе за 2018 год значится автомобиль Volkswagen Tiguan.