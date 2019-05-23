Катапультирование пилота из терпящего крушение F-16 попало на видео

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Сети появилось новое видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16 ВВС США.

Инцидент произошел неделю назад, однако лишь накануне появились кадры того, как пилот катапультируется из падающего самолета. Момент зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.

Истребитель упал на склад на территории авиабазы ВВС США. По предварительным данным, крушение произошло из-за проблем с гидравлической системой самолета.