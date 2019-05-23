Главу администрации Лосино-Петровского заподозрили в получении взяток

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении главы администрации подмосковного города Лосино-Петровский, мужчина подозревается в получении взяток при организации ярмарок, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г.о. Лосино-Петровский Московской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тысяч рублей за общее покровительство при их организации в городском округе. Кроме того, подозреваемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя не менее 20 тысяч рублей за выдачу разрешения на право торговли. Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.