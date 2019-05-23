Главу администрации Лосино-Петровского заподозрили в получении взяток

Предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тысяч рублей за общее покровительство при их организации в городском округе. Кроме того, подозреваемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя не менее 20 тысяч рублей за выдачу разрешения на право торговли. Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.