В МИД обвинили США в попытках превратить Арктику в театр военных действий

Американские военные во время учений на Аляске. Архивное фото

Американские военные во время учений на Аляске

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новая линия США в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

"Неслучайно акцент (со стороны США. — Прим. ред.) делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества", — отметил он.

Так дипломат прокомментировал недавние высказывания высокопоставленных американских чиновников.

Корчунов подчеркнул, что Москва, напротив, настаивает на сохранении в Арктике зоны мира.

"Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга, за формирование — в том числе и в рамках Арктического совета — международного партнерства в интересах сохранения Арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности", — пояснил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен "российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем".

Он также назвал "незаконными" требования Москвы по порядку прохождения Северного морского пути судами других стран, назвав их "частью общего агрессивного поведения России в Арктике".

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. Это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы, уточнил он.

Также, по словам Болтона, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения".