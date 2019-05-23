Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Моди в связи с победой партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах.
"Президент имеет в виду также в телефоном разговоре лично выразить свои поздравления премьер-министру Индии. Мы дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам.
Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.
Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место. Политологи предрекали, что Конгресс, на всеобщих выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепит свое положение в парламенте и получит со своими сторонниками примерно вдвое больше мандатов.