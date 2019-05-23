Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Моди в связи с победой партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах.

"Президент имеет в виду также в телефоном разговоре лично выразить свои поздравления премьер-министру Индии. Мы дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.