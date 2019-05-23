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РИА Новости

ЕР направила правительству пакет предложений по программе "Земский учитель"

23 мая, 12:39
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Единая Россия" направила в правительство пакет предложений для включения в программу "Земский учитель", сообщает пресс-служба партии со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Новая школа", члена комитета Госдумы по образованию и науке Алену Аршинову.
Как уточнили в пресс-службе единороссов, активисты партпроекта ЕР "Новая школа" организовали в регионах обсуждение проекта программы "Земский учитель" с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ. По итогам обсуждений был выработан комплекс предложений.
"Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу "Земский учитель". В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности", - приводит пресс-служба слова Аршиновой.
По ее словам, предлагается создать "единый информационный ресурс", который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги.
"Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом для исключения оттока кадров из села и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет), нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты", - добавила парламентарий.
Наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе, уверена Аршинова. Она подчеркнула, что важно "ограничиться утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата", не устанавливая региональных критериев отбора, "которые могут создать неравные условия для педагогов из разных регионов".
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Татьяна ГоликоваЕдиная РоссияПравительство РФОбщество
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