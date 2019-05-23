Орловский суд отклонил жалобу на приговор датчанина из "Свидетелей Иеговы"*

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Орловский областной суд в четверг отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы"* датчанину Деннису Кристенсену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Дина Ягупова.
Шестого февраля Кристенсен был осужден на шесть лет колонии общего режима за то, что продолжал руководить орловской общиной "Свидетелей Иеговы"* после того, как ее признали экстремистской. Решение суда вызвало широкий международный резонанс.
Иностранец заявлял, что виновным себя не считает. Его защита обжаловала приговор.
"Апелляционная жалоба защитников оставлена без удовлетворения", - заявила Ягупова.
*Запрещённая в России экстремистская организация
24 октября 2018, 08:00Как родители со странными убеждениями обрекают своих детей на смерть