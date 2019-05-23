Путин пообщается с Инфантино и ушедшими в отставку губернаторами

"Сегодня, уже скоро, в час дня запланировано вручение госнаград, достаточно обширный и представительный список тех, кто будет удостоен госнаград. Среди них будет также президент ФИФА Инфантино, с которым у Путина позже запланировано отдельное краткое общение", - сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что сегодня президент пообщается с ранее ушедшими в отставку главами регионов. "Вы меня спрашивали на одном из конференц-коллов, когда он это сделает. Вот, это произойдет сегодня", - подчеркнул пресс-секретарь.