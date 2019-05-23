Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с храмом на Урале после опроса

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге по итогам проведенного опроса, это прерогатива местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных заявили о том, что от строительства храма лучше отказаться. После этого екатеринбургская епархия выпустила специальное заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, призвав горожан "внимательно ознакомиться с проектом" восстановления собора и заявив, что соцопрос проведен "во время обострения ситуации", представляет "лишь небольшой срез" и потому "не может отражать" реального положения дел.

"Ну опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал. Как дальше будут приниматься решения - мы не можем вмешиваться. Все-таки давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей дальше", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с тем, что, по словам епархии, опрос проводился в "подогретом" обществе.

"В Екатеринбурге идет диалог между представителями общественности, представителями церкви и, главное, городскими, региональными властями. Диалог продолжается. Мы надеемся, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена", - добавил пресс-секретарь президента.