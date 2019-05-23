Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пока не было контактов, чтобы обсудить тему закупки Минском нефти у Казахстана, обсуждение этого вопроса возможно на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Казахстане 29 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию, обратив внимание, что этот вопрос лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана, но и России.