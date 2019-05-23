Участники "Футбола для дружбы" хотят получить титул GUINNESS WORLD RECORDS

© Фото : пресс-центр Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Участники программы "Футбол для дружбы" проведут массовую тренировку в Мадриде

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На полях Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде пройдет футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

"В занятии примут участие Юные футболисты, Юные журналисты, Юные рефери и Юные тренеры программы, прибывшие в Испанию на финальные мероприятия программы. Ребят поддержит легенда мирового футбола — глобальный посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр", - отмечается в пресс-релизе.

Столь необычная футбольная тренировка в рамках финальных мероприятий седьмого сезона международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей юных спортсменов в 211 странах, по словам организаторов программы, станет попыткой завоевать новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®. "За постановкой рекорда будет следить официальный судья GUINNESS WORLD RECORDS®",- говорится в пресс-релизе.