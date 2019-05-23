Участники "Футбола для дружбы" хотят получить титул GUINNESS WORLD RECORDS

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На полях Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде пройдет футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
"В занятии примут участие Юные футболисты, Юные журналисты, Юные рефери и Юные тренеры программы, прибывшие в Испанию на финальные мероприятия программы. Ребят поддержит легенда мирового футбола — глобальный посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр", - отмечается в пресс-релизе.
Столь необычная футбольная тренировка в рамках финальных мероприятий седьмого сезона международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей юных спортсменов в 211 странах, по словам организаторов программы, станет попыткой завоевать новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®. "За постановкой рекорда будет следить официальный судья GUINNESS WORLD RECORDS®",- говорится в пресс-релизе.
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром", официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА, с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. Программа объединила более 6 тысяч участников из 211 стран и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, артистов.