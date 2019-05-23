Топливный союз призвал обсудить ситуацию с ростом оптовых цен на бензин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Независимый топливный союз (НТС) настаивает, что взлет оптовых цен на бензин в РФ очевиден, и призвал сесть за стол переговоров, чтобы не допустить развития негативных сценариев, говорится в ответе НТС вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, с копией которого ознакомилось РИА Новости.

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз (РТС) и Независимый топливный союз (НТС) - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо. Вице-премьер РФ, комментируя журналистам обращения, заявил, что биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. По словам Козака, уровень биржевых цен сегодня обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для тревоги нет.

Вместе с тем, представители НТС настаивают, что взлет оптовых цен стремителен. "Оптово-розничная маржинальность, если учесть расходы на ж/д логистику и логистику до АЗС, уже находится на критическом уровне", - говорится в ответе на заявление Козака. По данным НТС, сегодня рост оптовых цен относительно января составил 26,4% по АИ-92, 27,7% по АИ-95 и 3,2% по ДТ. Показатели оптово-розничной маржинальности: 4,18 рубля по АИ-92, 5,66 рубля по АИ-95, 6,14 рубля по ДТ. "Нам представляется сходство динамики и оптовой цены, и оптово-розничной маржинальности очевидными", - отметили в союзе.

"Архитекторами надвигающегося кризиса является, по нашему мнению, министерство финансов России. Исходя из своего понимания интересов бюджета в ситуации его профицита, Минфин не готов пойти на снижение налоговой нагрузки на отрасль", - считают в НТС. В союзе уверены, что Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо в опте и в рознице.

"Оператором кризиса выступает Федеральная антимонопольная служба России, которая, с одной стороны, позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство "разгонки" оптовых цен, а с другой, не выполняет своей работы по ограничению рыночной власти монопольного положения крупных нефтяных компаний", - считают также в союзе. По мнению НТС, основная проблема в том, что независимые НПЗ и АЗС не стали стороной диалога.