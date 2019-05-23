"Фантомные боли": Пушков прокомментировал призыв НАТО по Крыму

Не пора ли сменить пластинку: в НАТО подняли крымский вопрос Заявления о Крыме, похоже, стали для западных политиков своеобразным ритуалом, не имеющим никакой связи с действительностью. Или, может, разные деятели в Брюсселе и других прекрасных городах мира таким образом пытаются "словить" персональную минуту славы?