"Фантомные боли": Пушков прокомментировал призыв НАТО по Крыму

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича вывести российские войска из Крыма.
Политик отметил, что США и НАТО рассчитывали получить Крым в качестве своей военно-морской базы сразу после госпереворота на Украине, надеясь на то, что новая власть "выдавит" Россию из Севастополя.
"У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой", — написал Пушков в твиттере.
Пич накануне заявил, что альянс не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
23 мая, 12:09Не пора ли сменить пластинку: в НАТО подняли крымский вопросЗаявления о Крыме, похоже, стали для западных политиков своеобразным ритуалом, не имеющим никакой связи с действительностью. Или, может, разные деятели в Брюсселе и других прекрасных городах мира таким образом пытаются "словить" персональную минуту славы?