Эксперт объяснила, почему китов надо выпустить из "тюрьмы" как можно скорее

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая - РИА Новости. Косатки и белухи, находящиеся в "китовой тюрьме" в Приморье, должны быть выпущены как можно скорее, они испытывают большой стресс, считает соучредитель Института сохранения китов (Аргентина) Роксана Штайнбарг.

В четверг гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю, отметив, что животные - его собственность. Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Он также отметил, что животные находятся в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.

"Такие специалисты, как доктор (исследователь океанов Жан-Мишель) Кусто, оценивают ситуацию. Во всяком случае, эти животные находятся в состоянии стресса, его невозможно измерить количественно, они были оторваны от своих семей, лишены свободы, и чем раньше их выпустят, тем лучше для них", - сказала Штайнбарг РИА Новости.

"Чем больше времени они там проводят, тем больше у них шансов умереть или заразиться болезнями, которые могут нанести вред другим животным того же вида, когда их выпустят", - добавила она.

Она выразила надежду, что животных в Приморье отпустят в кратчайшие сроки, и что это событие послужит тому, чтобы Россия больше не выдавала разрешений на отлов и не разрешала продажу китов для аквариумов.

"Охота на китов и их пленение обязательно должны прекратиться, это жестокие практики, которые говорят о том, насколько плоха человеческая раса. Надеемся, что это скоро закончится, мы поддержим все глобальные инициативы, чтобы это никогда не повторилось", - подчеркнула исследователь.