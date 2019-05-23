Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.

Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.