Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", - написал Зеленский в Twitter.
Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.
Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.