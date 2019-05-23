Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьеру Индии Нарендре Моди в связи с победой партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Республики Индии Моди в связи с убедительной победой партии "Бхаратия джаната парти" на всеобщих парламентских выборах", - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме президент выразил уверенность и в дальнейшем развитии стратегического партнерства между РФ и Индией.

"Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии", – цитирует пресс-служба текст поздравительной телеграммы.

Отмечается, что российский президент подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов с Моди и совместной работы как по наращиванию всего комплекса двусторонних связей, так и конструктивного взаимодействия в международных делах.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.

Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место. Политологи предрекали, что Конгресс, на всеобщих выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепит свое положение в парламенте и получит со своими сторонниками примерно вдвое больше мандатов.