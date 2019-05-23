В Подмосковье задержали пьяного священника, напавшего на монаха, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полицейские задержали священника Троице-Сергиевой лавры по подозрению в нападении на монаха, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, священник заподозрил 62-летнего служителя монастыря в присвоении денег при приеме молитвенных записок от прихожан. В состоянии алкогольного опьянения он напал на монаха в его келье и несколько раз ударил ножом.
Потерпевшего доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Священника доставили в отдел полиции, начато расследование.