У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 08.45 по времени UTC (11.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах к востоку от острова Амактигнак. Очаг залегал на глубине 27,8 километров.