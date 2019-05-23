В ФСБ рассказали подробности задержания экстремистов в Астрахани

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержанные в Астрахани члены радикальной группировки планировали преступления с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств, сообщает пресс-служба ФСБ.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества в Астраханской области, изъята взрывчатка и фашистская атрибутика, задержаны трое подозреваемых.

"ФСБ РФ совместно с СК РФ на территории Краснодарского края и Астраханской области в рамках возбужденных уголовных дел по ч.2 ст.280 и ч.1 ст.282.1 УК РФ 22 мая задержаны три активных члена молодежного неформального праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанные вели пропаганду националистической идеологии, вербовали и координировали деятельность новых участников, организовывали и проводили тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывные (СВУ) и зажигательные устройства.

Добавляется, что при обысках изъяты шесть емкостей, наполненных взрывчатыми веществами, самодельное зажигательное устройство, инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ, макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика, а также средства коммуникации и электронные носители информации, содержащие документальное подтверждение участия задержанных в преступлениях.