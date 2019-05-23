В ГД внесли проект об изменениях в предоставлении соцподдержки учителям

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменениях в порядке предоставления социальной поддержки учителям, работающим в селах и поселках, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Распоряжение от 21 мая №994-р. Согласно части 8 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения", - говорится в документе.

Уточняется, что размер, условия и порядок возмещения таких расходов учителям федеральных образовательных организаций устанавливаются правительством РФ, а региональных и муниципальных – законодательством субъектов Федерации.

Добавляется, что в то же время руководителям и замруководителей региональных и муниципальных образовательных организаций предусмотренные педагогическим работникам соцгарантии и соцподдержка предоставляются в порядке, установленном правительством России.

"С учетом разграничения полномочий между федеральными и региональными органами власти законопроектом предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов Федерации полномочия по установлению порядка компенсации расходов на оказание социальной поддержки в отношении руководителей и заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций. Соответствующие изменения предлагается внести в часть 7 статьи 51 и часть 4 статьи 52 ФЗ "Об образовании в РФ", - говорится в документе.