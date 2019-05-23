В подмосковных Озерах пройдет параолимпиада в области культуры

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Открытие "ПараАртиады", олимпиады в области культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями, состоится 24 мая во дворце спорта города Озеры Московской области, говорится в пресс-релизе министерства социального развития Подмосковья.

"Участники "ПараАртиады" - люди с ограниченными физическими возможностями с 12 лет до 80 лет, занимающиеся творчеством в таких жанрах, как: вокал, музыка, хореография, театр и изобразительное искусство", - подчеркивается в сообщении.